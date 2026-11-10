ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو، با اشاره به نقش مجوز و تخصیص منابع برای تأمین ذخایر راهبردی دارو، بر ضرورت تکمیل فرآیند‌های مالی، تسویه مطالبات شرکت‌های پخش و تعیین تکلیف اقلام مرجوعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس کمالو، ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی گفت: اخذ استجازه از مقام معظم رهبری و تخصیص یک میلیارد دلار برای این مأموریت، زمینه تأمین اقلام مورد نیاز را فراهم کرد و با تدبیر ایشان، امکان پیشگیری از بروز بحران دارویی و اختلال در دسترسی بیماران به دارو فراهم شد.

وی افزود: در شرایط خاص کشور، مجموعه سازمان با همکاری بخش‌های مختلف تلاش کرد فرآیند تأمین و توزیع اقلام راهبردی را به سرانجام برساند تا نیاز بیماران بدون وقفه تأمین شود. اکنون نیز ضروری است در کنار حفظ دستاورد‌های این اقدام، مسائل اجرایی و مالی آن با هماهنگی واحد‌های مرتبط تعیین تکلیف شود.

کمالو با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های پخش اظهار کرد: با وجود گذشت بیش از شش ماه از توزیع بخشی از اقلام، تسویه مطالبات همچنان نیازمند پیگیری جدی است. در این زمینه لازم است ادارات مرتبط، به‌ویژه حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی، برای تکمیل اسناد مالی، صدور فاکتور‌ها و وصول مطالبات اقدامات لازم را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی تعیین تکلیف اقلام مرجوعی را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و گفت: بازگشت برخی اقلام از سوی شرکت‌های پخش، فرآیند صدور فاکتور و تسویه حساب را با ملاحظاتی مواجه کرده است؛ بنابراین ضروری است واحد‌های تخصصی با بررسی وضعیت این اقلام، راهکار مشخصی برای تعیین تکلیف آنها ارائه کنند.

کمالو در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان واحد‌های تخصصی، مالی و اجرایی تأکید کرد و افزود: هدف، تکمیل فرآیند‌های مالی و اجرایی ذخایر راهبردی، تعیین تکلیف مطالبات و رفع موانع موجود با همکاری همه بخش‌های مرتبط است.