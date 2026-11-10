به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عالیپور افزود: با توجه به درخواست‌های متعدد شهروندان در سامانه ۱۳۷ مبنی بر رفع سد معبر ناشی از توقف وانت‌بار‌ها و دستفروشان، ساماندهی پیاده‌راه‌ها و معابر عمومی این منطقه در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی ادامه داد: کار آماده سازی این قسمت در سازمان میادین انجام شدو ثبت نام وانت بار‌ها انجام شد ضمن اینکه خط کشی‌های لازم انجام شده و محل توقف دستفروشان و وانت بار‌ها مشخص شده است.

رشد بی‌ضابطه و افسارگسیخته فعالیت دستفروشان و وانت‌بار‌ها در اهواز به حدی رسیده است که دستگاه‌های ناظر و حتی پلیس راهور نیز در مقابله با این وضعیت با دشواری مواجه شده‌اند.

اغلب خیابان‌ها و معابر، به‌ویژه هسته مرکزی شهر، مملو از دستفروشان و وانت‌بار‌هایی شده است که تردد آسان شهروندان را مختل کرده و در مواردی امنیت جانی و مالی آنها را نیز به خطر انداخته‌اند.

هسته مرکزی شهر به‌عنوان یکی از مناطق تجاری و گردشگری اهواز، سال‌هاست در اختیار دستفروشان قرار گرفته و تاکنون هیچ طرح یا دستگاهی نتوانسته است فعالیت آنها را ساماندهی کند.

وانت‌بار‌ها نیز حاشیه جاده‌های اهواز را به تصرف خود درآورده‌اند و این موضوع خطراتی را برای رانندگان ایجاد کرده و در مواردی نیز به وقوع تصادف منجر شده است.