به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد، با اشاره به وقوع این حادثه در خیابان شیخ طوسی، گفت در پی این حریق، سه نفر در ساختمان گرفتار شده بودند که با حضور سریع تیم‌های عملیاتی، از میان شعله‌ها خارج شدند.

محسن اسدی افزود:در میان افراد محبوس، یک خانم سالمند با وضعیت جسمانی وخیم نیز حضور داشت که به همت نیرو‌های امدادی از ساختمان خارج شد و نجات یافت.

او با اشاره به حجم عملیات افزود: در این حادثه دو تیم عملیاتی از ایستگاه ۲ (شامل تیم‌های نجات، حریق و نردبان) و همچنین نیرو‌های ایستگاه‌های ۳۲ و ۲۴ در محل حاضر شدند و در روند امدادرسانی مشارکت کردند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.