معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی خبر داد و گفت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی کریمی معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در روی خط خبر درباره بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، طرف‌های قرارداد تأمین اجتماعی را در سه گروه دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌های غیردانشگاهی و مراکز خصوصی از جمله آزمایشگاه‌ها و مراکز رادیولوژی دسته‌بندی کرد و گفت: پرداخت اخیر ۵ همتی به مراکز درمانی انجام شده و مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شده است و دیگر مطالبات بخش خصوصی در حال پرداخت است.

کریمی همچنین از اجرای طرح «همگام» با استفاده از اوراق گام خبر داد و افزود: کارفرمایان بدهکار می‌توانند پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و اعتبارسنجی بانکی، برای پرداخت تمام یا بخشی از بدهی حق بیمه خود از این اوراق استفاده کنند. در این سازوکار، اوراق می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده شود یا در زنجیره تأمین، از جمله برای تسویه مطالبات مراکز سلامت، به کار رود.

او گفت: دریافت‌کنندگان اوراق می‌توانند آنها را تا سررسید نگه دارند و از بانک وجه نقد دریافت کنند یا در تعامل با دیگر مراکز و تأمین‌کنندگان به گردش درآورند. به گفته کریمی، بانک صادرکننده پرداخت اوراق را در سررسید تضمین می‌کند و کارمزد دریافت آن برای طرف‌های قرارداد، یک‌درهزار است.

مراکز رادیولوژی: افزایش هزینه‌ها و عقب‌ماندگی تعرفه‌ها

در ادامه معصومه گیتی، عضو هیئت‌مدیره انجمن رادیولوژی ایران، با اشاره به تأخیر در پرداخت‌ها گفت: مراکز رادیولوژی تا مدتی پیش مطالبات خود را تا مهرماه سال گذشته دریافت کرده بودند و پرداخت‌های اخیر، دوره تسویه را تا بهمن‌ماه سال گذشته جلو برده است.

او افزایش هزینه تجهیزات و اقلام مورد نیاز را از مشکلات اصلی مراکز دانست و گفت: بهای برخی اقلام تا سه برابر افزایش یافته است. به گفته گیتی، تعرفه‌های خدمات نیز از تورم عقب مانده‌اند و مراکز ناچارند تا پایان سال با تعرفه‌ای کار کنند که پیش‌تر تعیین شده است. او پیشنهاد کرد تعرفه‌ها دست‌کم دو بار در سال بازنگری شوند.

گیتی همچنین گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات، توان مراکز برای ادامه خدمت‌رسانی را محدود کرده و برخی همکاران را به بازنگری در قرارداد با بیمه‌ها واداشته است. او با اشاره به تفاوت رویه بیمه‌ها در پذیرش برخی خدمات تشخیصی گفت در بخشی از خدمات انجام‌شده برای بیماران، از جمله بیماران خاص و اورژانسی، می‌تواند موجب نارضایتی مراکز شود.

کریمی در ادامه گفت: موضوع تعرفه‌گذاری در حوزه مسئولیت او نیست، اما سازمان برای پرداخت مطالبات مراکز برنامه دارد. او از پیگیری برای دریافت بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت خبر داد و گفت امیدوار است در هفته‌های آینده، افزون بر استفاده از اوراق گام، بخشی از مطالبات مراکز به‌صورت نقدی پرداخت شود.

داروخانه‌ها خواستار تعیین تکلیف بدهی‌ها شدند

احمدی، عضو هیئت‌مدیره داروسازی، با انتقاد از طولانی‌شدن دوره پرداخت گفت: تأخیر در تسویه مطالبات، تهیه دارو و ادامه فعالیت زنجیره دارویی را دشوار کرده است. او همچنین خواستار روشن‌شدن علت اجرا نشدن مصوبه شورای عالی بیمه درباره قرارداد‌های داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر شد.

کریمی در پاسخ، بار دیگر از پیگیری برای تأمین نقدینگی و پرداخت بخشی از مطالبات در هفته‌های آینده خبر داد و ازود: سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری ۲۷۷ همت از محل مطالبات خود از دولت در بودجه دارد که ۷۰ همت آن به‌صورت اوراق پیش‌بینی شده است؛ به گفته او، تاکنون ۳۳ همت از این اوراق نقد شده است.

کریمی با اشاره به هزینه‌های سازمان، از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان، توضیح داد که حق بیمه‌های دریافتی به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شود، اما منابع جاری به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه هزینه‌ها نیست و بخشی از منابع مورد نیاز باید از محل مطالبات سازمان از دولت تأمین شود. او ابراز امیدواری کرد پرداخت نقدی مطالبات مراکز درمانی در هفته‌های آینده انجام شود.