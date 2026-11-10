به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ سیداحمد موسوی گفت: گزارش خرید‌های مشکوک طلا در طلافروشی‌های بوشهر به‌صورت ویژه بررسی شد.

وی افزود: اعضای باند از استان‌های دیگر با فیشینگ و لینک جعلی از حساب شهروندی در شمال‌شرق کشور برداشت غیرمجاز کرده بودند.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: متهمان برای پولشویی، وجوه سرقتی را با کارت‌های اجاره‌ای به طلا و سکه تبدیل می‌کردند.

سرهنگ موسوی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا متهم اصلی را با اقدامات فنی شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

وی گفت: متهم ابتدا منکر بود، اما پس از مواجهه با مستندات فنی اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا اضافه کرد: متهم با فردی ناشناس در فضای مجازی و با لینک‌هایی مثل عکس یادگاری و کارت دعوت عروسی همکاری می‌کرد.

وی با اشاره به دستگیری متهم اصلی گفت: پس از تکمیل تحقیقات، قرار بازداشت موقت صادر و وی روانه زندان شد.

سرهنگ موسوی در ادامه بر احراز هویت دقیق مشتریان از سوی طلافروشی‌ها و اصناف حساس تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست از کلیک روی لینک‌های ناشناس جداً خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا در پایان گفت: برداشت غیرمجاز اینترنتی باید حداکثر ظرف ۳۰ دقیقه با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش شود.