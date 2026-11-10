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رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت:با سرعت عمل پلیس عضو اصلی یک باند حرفهای فیشینگ در بوشهر دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ سیداحمد موسوی گفت: گزارش خریدهای مشکوک طلا در طلافروشیهای بوشهر بهصورت ویژه بررسی شد.
وی افزود: اعضای باند از استانهای دیگر با فیشینگ و لینک جعلی از حساب شهروندی در شمالشرق کشور برداشت غیرمجاز کرده بودند.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: متهمان برای پولشویی، وجوه سرقتی را با کارتهای اجارهای به طلا و سکه تبدیل میکردند.
سرهنگ موسوی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا متهم اصلی را با اقدامات فنی شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.
وی گفت: متهم ابتدا منکر بود، اما پس از مواجهه با مستندات فنی اعتراف کرد.
رئیس پلیس فتا اضافه کرد: متهم با فردی ناشناس در فضای مجازی و با لینکهایی مثل عکس یادگاری و کارت دعوت عروسی همکاری میکرد.
وی با اشاره به دستگیری متهم اصلی گفت: پس از تکمیل تحقیقات، قرار بازداشت موقت صادر و وی روانه زندان شد.
سرهنگ موسوی در ادامه بر احراز هویت دقیق مشتریان از سوی طلافروشیها و اصناف حساس تأکید کرد.
وی از شهروندان خواست از کلیک روی لینکهای ناشناس جداً خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا در پایان گفت: برداشت غیرمجاز اینترنتی باید حداکثر ظرف ۳۰ دقیقه با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش شود.