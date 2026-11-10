درجلسه برخط استانداران و فرماندهان سپاه استان‌ها با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برنامه‌ها و اقدامات مرتبط آذربایجان غربی برای میزبانی و اعزام کاروان‌های راهیان نور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه برخط استانداران و فرماندهان سپاه استان‌ها با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با محوریت بررسی موضوعات مختلف از جمله برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با راهیان نور برگزار و استان‌های منتخب گزارش عملکرد و برنامه‌های خود را ارائه کردند.

سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این نشست با تشریح اقدامات انجام شده برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز پذیرش کاروان‌های راهیان نور در استان، همراهی و مساعدت رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی را در تحقق این اقدامات مؤثر دانست.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی نیز ضمن تبیین وضعیت استان و تشریح هماهنگی‌های موجود در حوزه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی، از عملکرد ارزشمند فرماندهی سپاه شهدای استان قدردانی کرد.

مهدی حداد با اشاره به وجود یادمان‌های متعدد دفاع مقدس در آذربایجان‌غربی و جایگاه این استان به‌عنوان مبدأ و مقصد کاروان‌های راهیان نور، آمادگی مجموعه مدیریتی استان را برای همکاری و پشتیبانی همه‌جانبه از برنامه‌های این حوزه اعلام کرد.

در پایان این نشست، سردار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از همراهی و مساعدت استاندار آذربایجان‌غربی در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های راهیان نور قدردانی کرد.