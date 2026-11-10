به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس و اعضای شورای اسلامی استان بوشهر در دیدار آقای حاجی بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن معرفی و پیشینه تاریخی استان از رشادت‌ها و حماسه‌های مردم از زمان شهید رئیسعلی دلواری و شهیدان مهدوی، احمدنیا و بشکوه‌ها و مقاومت مردم در جنگ تحمیلی دوازده روزه و چهل روزه تمجید کرد.

برزگرزاده افزود: با توجه به تمدید فعالیت شورا‌ها و تعهد اعضاء شورا مبنی بر خدمت بی منت تا لحظه آخر فعالیت خدمت، خواستار پیگیری خواسته‌های مردم استان شد.

در این نشست حاجی بگلو ضمن نقش و تاثیر استان بوشهر در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قول پیگیری خواسته‌های مردم استان بوشهر را در مرکز داد.