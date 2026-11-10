به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با استقرار الگو‌های پایدار جوی بر منطقه طی امروز جوی نسبتاً آرام و بدون بارش بر استان حاکم خواهد بود.

روز چهارشنبه عبور موجی زودگذر و کم دامنه از تراز میانی جو سبب افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان خواهد شد.

از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده شرایط جوی استان پایدار خواهد بود و طی این مدت مه صبحگاهی پدیده غالب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۵- و ۸+ درجه در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۱۱- سردترین و پلدشت با ۱۰+ گرمترین نقطه استان گزارش شده است و براساس الگو‌های دمایی با تداوم جریانات شمالی در منطقه طی دو روز آینده توده هوای سرد همچنان در سطح استان ماندگار بوده و از اواخر هفته جاری بطور نسبی بر دمای هوای استان افزوده خواهد شد.