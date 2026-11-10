دبیر سندیکای صنعت برق با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی کلان برای تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها گفت: با توجه به سهم ۹۳ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق کشور و وابستگی ۸۰ درصدی سوخت این نیروگاه‌ها به گاز طبیعی، تأمین مطمئن و مستمر سوخت باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی مسائلی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با تشریح چالش‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها صرفاً بر عهده وزارت نیرو نیست و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی در سطح دولت است. در شرایطی که ۹۳ درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز این نیروگاه‌ها گاز طبیعی است، ضرورت دارد برای تأمین پایدار این حامل انرژی تدابیر مؤثر و بلندمدت اتخاذ شود.

وی با اشاره به پیامد‌های جایگزینی گاز طبیعی با سوخت‌های مایع و سنگین افزود: تغییر ترکیب سوخت نیروگاه‌ها از گاز به سوخت مایع و سپس مازوت، علاوه بر تشدید آلودگی هوا، هزینه تولید برق را افزایش می‌دهد. استفاده از سوخت‌های جایگزین همچنین هزینه‌های بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها را بالا می‌برد و در نهایت، برق تولیدی را با هزینه بیشتری همراه می‌کند.

مسائلی با بیان اینکه وابستگی نیروگاه‌های حرارتی به گاز طبیعی در ساختار فعلی تولید برق کشور اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: از این رو، به‌جای اتکای مستمر به تغییر نوع سوخت در زمان بروز محدودیت‌ها، باید تأمین پایدار گاز نیروگاه‌ها در کانون برنامه‌ریزی‌های دولت قرار گیرد.

توسعه انرژی خورشیدی ضروری است، اما جایگزین کامل نیروگاه‌های حرارتی نیست

دبیر سندیکای برق در ادامه با ارزیابی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و نقش آن در کاهش ناترازی برق گفت: توجه جدی وزارت نیرو به توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند در کاهش ناترازی و افزایش ظرفیت تولید برق کشور مؤثر باشد، اما نباید تصور کرد که می‌توان تمام ظرفیت مورد نیاز برق را صرفاً بر پایه نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های تولید برق خورشیدی خاطرنشان کرد: این نیروگاه‌ها در ساعات شب و همچنین در روز‌های ابری، به‌ویژه در فصل زمستان، با محدودیت جدی تولید مواجه‌اند. جبران این نوسانات از طریق ذخیره‌ساز‌ها نیز هزینه تمام‌شده برق را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. بنابراین، توسعه این ظرفیت باید با برنامه‌ریزی، توازن در سبد تولید و شیبی منطقی دنبال شود.

مسائلی تأکید کرد: تا زمانی که ظرفیت‌های جایگزین به سطحی قابل اتکا و پایدار نرسیده‌اند، تأمین سوخت مطمئن نیروگاه‌ها باید در اولویت دولت باشد. وزارت نیرو متولی تولید برق است و متناسب با سوخت تحویلی، امکان بهره‌برداری از نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند؛ اما تأمین منابع سوخت مورد نیاز، موضوعی فرابخشی است و به تصمیم‌گیری و هماهنگی در سطح دولت نیاز دارد.

صادرات برق نیازمند دیپلماسی پایدار و اصلاح سازوکار‌های اقتصادی است

دبیر سندیکای برق در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به چالش‌های صادرات برق اظهار کرد: در شرایط فعلی، مسئله اصلی صنعت برق بیش از آنکه افزایش یا کاهش صادرات باشد، حفظ پایداری تأمین برق در داخل کشور است؛ به‌گونه‌ای که در مقطع کنونی، موضوع تأمین و تداوم برق اهمیت اساسی دارد. با این حال، توسعه مبادلات و صادرات برق به سیاست‌گذاری و دیپلماسی پایدار در سطح کلان کشور وابسته است.

وی افزود: اگر چارچوب مشخص و باثباتی برای دیپلماسی انرژی کشور تعریف شود، وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز می‌توانند در تعامل با کشور‌های همسایه، با قدرت و اطمینان بیشتری درباره همکاری‌های برقی مذاکره کنند. چنین رویکردی زمینه‌ساز شکل‌گیری روابط پایدار در مبادلات انرژی خواهد بود و مانع از آن می‌شود که همکاری‌های برقی به تصمیم‌های مقطعی و ناپایدار وابسته بماند.

مسائلی با اشاره به تجربه صادرات برق به عراق بیان کرد: به‌عنوان نمونه، در تعامل با عراق باید به هم‌زمانی اوج مصرف برق دو کشور در فصل تابستان توجه داشت. هنگامی که به دلیل محدودیت‌های داخلی، صادرات برق متوقف یا محدود می‌شود، طرف مقابل نمی‌تواند برای تأمین پایدار انرژی خود روی این منبع حساب کند و طبیعتاً به دنبال منابع جایگزین خواهد رفت. تداوم چنین شرایطی، اعتماد و قابلیت اتکای همکاری‌های بلندمدت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور بخش خصوصی در تجارت برق گفت: در حال حاضر، صادرات برق به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است. اگر قرار باشد ظرفیت بخش خصوصی نیز در این حوزه به کار گرفته شود، باید سازوکار‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ها و آزادی عمل متناسب با فعالیت این بخش تعریف و فراهم شود؛ موضوعی که تاکنون آن‌گونه که باید مورد پیگیری و اقدام قرار نگرفته است.

دبیر سندیکای برق خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در کنار تدوین سیاست‌های پایدار و تقویت دیپلماسی انرژی می‌تواند به توسعه مبادلات برق و ارتقای جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای انرژی کمک کند.