نایب رئیس مجلس ورود دوباره ترامپ به جنگ را موجب به خطر افتادن آینده سیاسی این حزب دانست و گفت: ورود مجدد به جنگ باعث از دست دادن حداقل مقبولیت جمهوریخواهان میان مردم آمریکا و شکست قطعی آنها در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا با بیان اینکه این حزب پشتوانه دو مجلس خود را از دست داده است، گفت: این اتفاق باعث سست شدن پشتوانه‌های مردمی شده و در نتیجه، مواضع سیاسی آنها نیز به تبع آن تضعیف خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بررسی احتمال ورود به جنگ توسط جمهوری‌خواهان پرداخت و اظهار کرد: از آنجایی که شکست جمهوری‌خواهان به دلیل جنگ با ایران بوده است، احتمال اینکه آنها برای جبران این شکست، به سمت جنگ بروند وجود دارد.

جنگ دوباره با ایران باعث پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری خواهد شد

وی با اشاره به نقش دونالد ترامپ در این تصمیم‌گیری، خاطرنشان کرد: تصمیمات آینده ترامپ به مؤلفه‌های گوناگونی بستگی دارد. اگر ترامپ تصمیم به پایان دادن به جنگ با ایران بگیرد، می‌تواند آبروی سیاسی خود را حفظ کرده و با دولتی کژدار و مریز تا پایان دوره خود پیش برود؛ اما اگر وارد جنگ شود، با رسوایی‌های جدیدی رو‌به‌رو شده و حداقل مقبولیت خود را نیز از دست خواهد داد که این امر در نهایت به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری منجر خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اعترافات ترامپ و ونس مبنی بر اینکه جنگ با ایران عامل شکست آنها بوده است، تصریح کرد: نخبگان و مردم آمریکا و دنیا نیز به وضوح دریافته‌اند که علت این شکست، جنگ با ایران بوده که البته همین امر نیز حاکی از تأثیر عمیق اقتدار ملت ایران در چشم جهانیان است بنابراین به نفع خودشان است که در رویکرد‌های خود جانب احتیاط را نگاه دارند.