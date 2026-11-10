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طرح هشت هزار ۱۱۲ واحدی نهضت ملی اراک تاکنون با چندین چالش مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرعت اجرای طرح هشت هزارو ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن اراک پس از فراز و فرودهای فراوان افزایش یافته است.
جواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: احداث هشت هزار و ۱۱۲ واحد نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ در اراک آغاز شد، اما به علت عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار با وقفه روبهرو شد که با تصمیم مجموعه مدیریتی استان و وزارت راه و شهرسازی پیمانکار اولیه فسخ قرارداد و با انتخاب چهار پیمانکار جدید عملیات احداث از سر گرفته شد.
برخی متقاضیان طرح هشت هزار ۱۱۲ واحدی نهضت ملی اراک به خبرگزاری صداوسیما گفتند: توقف احداث و تعطیلی کارگاه در مدت سه سال موجب افزایش هزینههای تمام شده و ضرر و زیان متقاضیان شده و متقاضیان بارها با حضور مقابل استانداری مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی خواستار تسریع در احداث و جبران خسارت شدند.
مدیرکل راه و شهرسازی در پاسخ به مطالبات مردم گفت: با استقرار پیمانکاران جدید عملیات احداث سرعت گرفته و در یکسال گذشته با حمایتهای ملی و استانی پیشرفت پروژه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
جواد لنجابی افزود: احداث واحدها فاز بندی شده و بیش از دو هزار واحد به مراحل پایانی کار نزدیک شدند و انتخاب این دو هزار واحد آغاز شده و متقاضیان دارای واریزی و امتیاز بیشتر بزودی واحدهای خود را تحویل میگیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی گفت: اختصاص و تحویل ۱۲ هزار تن میلگرد، اختصاص تنخواه و خرید مصالح مورد نیاز و همچنین تخصیص تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی جدید به متقاضیان از جمله طرحهای حمایتی ملی و استانی در این طرح برای جبران عقب افتادگی هاست.