به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرعت اجرای طرح هشت هزارو ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن اراک پس از فراز و فرود‌های فراوان افزایش یافته است.

جواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: احداث هشت هزار و ۱۱۲ واحد نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ در اراک آغاز شد، اما به علت عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار با وقفه رو‌به‌رو شد که با تصمیم مجموعه مدیریتی استان و وزارت راه و شهرسازی پیمانکار اولیه فسخ قرارداد و با انتخاب چهار پیمانکار جدید عملیات احداث از سر گرفته شد.

برخی متقاضیان طرح هشت هزار ۱۱۲ واحدی نهضت ملی اراک به خبرگزاری صداوسیما گفتند: توقف احداث و تعطیلی کارگاه در مدت سه سال موجب افزایش هزینه‌های تمام شده و ضرر و زیان متقاضیان شده و متقاضیان بار‌ها با حضور مقابل استانداری مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی خواستار تسریع در احداث و جبران خسارت شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی در پاسخ به مطالبات مردم گفت: با استقرار پیمانکاران جدید عملیات احداث سرعت گرفته و در یکسال گذشته با حمایت‌های ملی و استانی پیشرفت پروژه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

جواد لنجابی افزود: احداث واحد‌ها فاز بندی شده و بیش از دو هزار واحد به مراحل پایانی کار نزدیک شدند و انتخاب این دو هزار واحد آغاز شده و متقاضیان دارای واریزی و امتیاز بیشتر بزودی واحد‌های خود را تحویل می‌گیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی گفت: اختصاص و تحویل ۱۲ هزار تن میلگرد، اختصاص تنخواه و خرید مصالح مورد نیاز و همچنین تخصیص تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی جدید به متقاضیان از جمله طرح‌های حمایتی ملی و استانی در این طرح برای جبران عقب افتادگی هاست.