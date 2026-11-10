اشتغال، پلی برای بازگشت دوباره به زندگی عادی

با بهره برداری از خط تولید جدید در یک از واحد‌های صنعتی شهرستان پاکدشت، ۱۲ زندانی رای باز، بلافاصله بعد از آزادی از زندان، در این مجموعه مشغول به کار شدند.