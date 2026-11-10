اشتغال، پلی برای بازگشت دوباره به زندگی عادی
با بهره برداری از خط تولید جدید در یک از واحدهای صنعتی شهرستان پاکدشت، ۱۲ زندانی رای باز، بلافاصله بعد از آزادی از زندان، در این مجموعه مشغول به کار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
از ابتدای سال تاکنون ۷۶ زندانی با پیگیری دستگاه قضایی و کمک خیرین در واحدهای تولیدی شهرستان پاکدشت مشغول به کار شدهاند.
محمدمهدی قمی، فرماندار پاکدشت گفت: شهرستان پاکدشت با ۲ هزار و دویست واحد صنعتی فعال و حدود یکصد هزار کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی، یکی از قطبهای مهم صنعت در استان تهران محسوب میشود.
محمدمهدی قمی افزود: شهرستان پاکدشت با نرخ بیکاری حدود ۳/۷ درصد، پائینترین نرخ بیکاری در استان را دارا است.