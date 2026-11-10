بازار مصالح ساختمانی امروز سه‌شنبه (۱۹ آبان ۱۴۰۵)؛ با ثبات قیمت سیمان و کاهش نرخ برخی محصولات میلگرد و تیرآهن همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز در بخش تیرآهن و میلگرد عمدتاً با ثبات قیمت همراه بود و برخی محصولات کاهش نرخ را تجربه کردند؛ در این میان، بازار سیمان نیز در مسیر تثبیت قیمت حرکت کرد.

کاهش قیمت در برخی محصولات تیرآهن

قیمت تیرآهن امروز در بیشتر محصولات ثابت بود و برخی مقاطع با کاهش نرخ معامله شدند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با افت ۲ هزار تومانی به ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسید و تیرآهن ۱۸ این کارخانه نیز کاهش هزار و ۸۰۰ تومانی را تجربه کرد و با نرخ ۱۳۰ هزار تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد با قیمت ۱۱۴ هزار و ۵۴۵ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب با نرخ ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ تومان عرضه شدند.

همچنین تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۲۱ هزار و ۷۲۷ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفربناب با نرخ ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان، تیرآهن ۱۴ فایکو با قیمت ۱۱۷ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان معامله شدند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز با قیمت ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان عرضه شد.

ثبات قیمت در بازار سیمان

قیمت سیمان عمده امروز در بیشتر محصولات بدون تغییر بود و بازار در مسیر تثبیت نرخ حرکت کرد.

سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان عرضه شدند.

همچنین سیمان پاکتی داراب با نرخ ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان معامله شدند.

سیمان پاکتی مدلل نیز با قیمت ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شدند.

افت قیمت در برخی مبادی فروش میلگرد

بازار میلگرد امروز در کنار ثبات قیمت در بخش عمده‌ای از محصولات، در برخی مبادی فروش کاهش نرخ را تجربه کرد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق‌یزد با افت ۴ هزار تومانی به ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان رسید و میلگرد ۱۲ آجدار ظفربناب نیز با کاهش ۵۰۰ تومانی، ۱۱۳ هزار و ۷۳۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با افت ۲۰۰ تومانی به ۱۱۲ هزار و ۹۱۰ تومان رسید.

در سایر معاملات، میلگرد ۸ آجدار A۳ نوردگرم سمنان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان عرضه شدند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با قیمت ۱۱۷ هزار و ۸۲۰ تومان معامله شدند.

همچنین میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان در بازار عرضه شدند.