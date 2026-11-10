به دلیل احتمال ریزش مجدد سنگ در جاده گردنه بیژن رانندگان باید با رعایت احتیاط از این محور عبور کنند و از توقف در طول مسیر بپرهیزند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان دنا گفت: بارندگی‌های اخیر موجب ریزش سنگ‌های بزرگ و حجم قابل توجهی سنگ‌ریزه در مسیر گردنه بیژن سی‌سخت شد که با تلاش نیرو‌های راهداری شهرستان دنا، عملیات پاکسازی انجام و این محور بازگشایی شد.

عباس رسولی روز افزود: با وجود بازگشایی مسیر، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی منطقه و احتمال ریزش مجدد سنگ، تردد در این گردنه همچنان نیازمند احتیاط است.

فرماندار شهرستان دنا از رانندگان و گردشگران خواست هنگام عبور از گردنه بیژن نکات ایمنی را رعایت کنند و به دلیل احتمال ریزش سنگ، از توقف در طول مسیر به‌طور جدی خودداری کنند.

رسولی با اشاره به شرایط جغرافیایی و اقلیمی این گردنه در فصل سرد سال بیان کرد: گردنه بیژن در زمان بارش‌های سنگین با انباشت قابل توجه برف مواجه می‌شود و ارتفاع برف در برخی مقاطع به پنج تا شش متر نیز می‌رسد.

وی وزش باد‌های شدید، پرتاب سنگ‌ریزه و یخ‌زدگی سطح جاده را از دیگر مخاطرات تردد در این محور عنوان کرد و گفت: با آغاز بارش برف سنگین و تشدید شرایط زمستانی، امکان تردد در گردنه بیژن وجود نخواهد داشت و این محور تا فصل بهار مسدود می‌شود.