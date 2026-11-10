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در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همایش بانوان فاطمی فردا در بندرعباس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: این مراسم فردا چهارشنبه بیستم آبان، ساعت ۱۸ در محل منبر گپ، پشت مسجد ناصری بندرعباس برگزار میشود.
حجت الاسلام غلامعلی کاظمی افزود: ترویج فرهنگ فاطمی، احیای سنتهای اصیل مذهبی و تقویت اجتماعات مذهبی از اهداف برگزاری این همایش است.
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وی گفت: برگزاری نوحههای سنتی و نشسته، مرثیه خوانی و برپایی غرفه عفاف و حجاب و بزرگترین سفره حضرت زهرا (س) از مهمترین برنامههای این همایش است.