به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، موسی خلیل‌الهی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر لزوم اجرای کامل سند جامع پیشگیری از خشونت در استان، احیای مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان ماده ۱۶ تبریز، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از معادن استان و نیز لزوم احداث مسیر رمپ اتصال اتوبان شهید باکری به شهرک مبل و خودرو تبریز در روان‌سازی ترافیک و تسهیل تردد در جنوب‌غرب تبریز تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به لایروبی و آزادسازی بستر رودخانه‌های استان در ۱۰ سال گذشته، لایروبی دوباره نقاط مورد نظر با هدف کاهش آسیب و خسارت به شهروندان و زیرساخت‌ها را ضروری دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هم با ارائه گزارش سیمای جرائم، آسیب‌های اجتماعی و دعاوی استان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، با اشاره به افزایش ورودی مجموع ۱۰ جرم اولویت دار استان گفت: کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی، تخریب و تصرف عدوانی، افتراء، خیانت در امانت ۱۰ اتهام اول استان از حیث تعداد پرونده‌های کیفری است؛ البته در رانندگی بدون پروانه رسمی شاهد کاهش ورودی هستیم.

احمد موقری از کاهش وقوع جرائم فضای مجازی، جرائم مالی، اقتصادی، امنیتی و قاچاق مواد مخدر در استان خبر داد و افزود: دعاوی (مطالبه خسارات دادرسی همزمان با خواسته اصلی، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، مطالبه وجه، درخواست صدور اجرائیه چک بلامحل، تأمین خواسته، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه مهریه، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت، تأمین دلیل، طلاق به درخواست زوجه و مطالبه نفقه) دعاوی اولویت دار استان از حیث تعداد پرونده‌های حقوقی است.