همزمان با سراسر کشور، انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد و دانش آموزان با مشارکت حداکثری، منتخبان خود را برای یک سال فعالیت آموزشی و پرورشی انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دانش آموزان در پشت صندوق‌های رای حاضر شدند تا اعضای شورای دانش آموزی مدرسه خود را انتخاب کنند.

در این انتخابات، تعداد ۲۰ دانش آموز به عنوان نامزد با یکدیگر به رقابت پرداختند و هر یک برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی مدرسه ارائه کردند.

دانش آموزان نیز با حضور در پای صندوق‌های رای، ضمن آشنایی با فرایند دموکراسی و مشارکت اجتماعی، مسئولیت پذیری را تمرین کردند.

پس از شمارش آرا، تعداد ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و تعداد ۲ نفر به عنوان اعضای علی البدل شورای دانش آموزی مدرسه شهید مظلوم فرخ شهر انتخاب شدند.

انتخابات شورا‌های دانش آموزی هر ساله در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود تا دانش آموزان از سنین پایین با مفاهیم مشارکت، انتخاب و مسئولیت پذیری آشنا شوند.