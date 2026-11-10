کاشت گندم در مزارع شهرستان جهرم آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: عملیات کاشت گندم در این شهرستان از نیمه آبان‌ماه آغاز شده است و تا نیمه آذرماه ادامه دارد.

او با اشاره به ارقام مورد استفاده در مزارع شهرستان جهرم افزود: سارنگ، ترابی، جلال، راج، سیروان، تیرگان و مهرگان از جمله ارقام بذری هستند که متناسب با شرایط اقلیمی و نوع کشت مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرند.

سجاد قناعتیان با اشاره به توسعه روش‌های مکانیزه در بخش کشاورزی بیان کرد: نزدیک به ۹۰ درصد عملیات کاشت گندم در سال زراعی جاری با استفاده از کارنده‌های کف‌کار و به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

او ادامه داد: بخش‌های کردیان و مرکزی عمده مناطق زیر کشت گندم شهرستان جهرم هستند و بخشی از اراضی بخش سیمکان نیز به این محصول اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با تأکید بر اهمیت تولید گندم در تأمین امنیت غذایی، گفت: امیدواریم با رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و تأمین بارندگی مناسب در ماه‌های پیش‌رو، شرایط برای رشد مطلوب مزارع و برداشت محصولی مناسب فراهم شود.