معرفی داوران هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال بانوان مشخص شد.
یاسام کردستان – مس رفسنجان
غزاله عاطفی – ستاره نصری – ژیلا محرمی – زهرا غیاثوند
ناظر: پریسا مرادی
تراکتور تبریز – روژ ارومیه
الهه سینکایی – نیلوفر محمدخانی -الهام آذرگشسب – درنا قهرمانی
ناظر: سرور ساعدی
هتلهای شبستان رشت – توکان مهام آیریا تهران
آبان نصیری – نازنین قربان پور – فاطیما گلی کناری – پرند پورمیرزابیگی
ناظر: انسیه خبازمافی نژاد
پدیده سیرجان – فرا ایساتیس کران فارس
راحله پشابادی – فاطمه صالح آبادی – نجمه رضایی – سمانه استانستی
آراد ورزش زاگرس اصفهان – فولاد خوزستان
مینا کاظم پور – صفیه خلیلی – عاطفه محمدی – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: الهه کاظمی