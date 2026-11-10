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مدیرکل هواشناسی اردبیل از ثبت بیشترین میزان بارش باران در ایستگاه آراز و بیشترین ارتفاع برف در قاسمکندی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۱۷ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ایستگاه آراز با ثبت ۳۴.۲ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در استان به خود اختصاص داد.
وی افزود: پس از آراز، ایستگاه زهرا با ۳۱.۵ میلیمتر و دشت پارسآباد با ۳۱ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین در ایستگاههای شورگل ۲۶.۹، حمزهخانلو و انگوت هر کدام ۲۴ و ساوالان ۲۲.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به بارش برف در مناطق مختلف استان اظهار کرد: قاسمکندی با ثبت ۲۰ سانتیمتر برف، بیشترین ارتفاع برف را به خود اختصاص داده است. در ایستگاه آلوارس نیز ۱۱ سانتیمتر و در موبیل و مسجدمحله هر کدام ۱۰ سانتیمتر برف ثبت شده است. ارتفاع برف در مشگینشهر نیز به ۷ سانتیمتر رسید.
کوهی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات شرایط جوی، آخرین اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.