به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۱۷ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ایستگاه آراز با ثبت ۳۴.۲ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در استان به خود اختصاص داد.

وی افزود: پس از آراز، ایستگاه زهرا با ۳۱.۵ میلی‌متر و دشت پارس‌آباد با ۳۱ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین در ایستگاه‌های شورگل ۲۶.۹، حمزه‌خانلو و انگوت هر کدام ۲۴ و ساوالان ۲۲.۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به بارش برف در مناطق مختلف استان اظهار کرد: قاسم‌کندی با ثبت ۲۰ سانتی‌متر برف، بیشترین ارتفاع برف را به خود اختصاص داده است. در ایستگاه آلوارس نیز ۱۱ سانتی‌متر و در موبیل و مسجد‌محله هر کدام ۱۰ سانتی‌متر برف ثبت شده است. ارتفاع برف در مشگین‌شهر نیز به ۷ سانتی‌متر رسید.

کوهی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات شرایط جوی، آخرین اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.