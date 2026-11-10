به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: شهرستان کرمانشاه بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده است و توسعه کشت زعفران در تمامی شهرستان‌های استان به جز قصرشیرین، به دلیل شرایط آب و هوایی گرم این شهرستان، در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی افزود: در صورت تخصیص اعتبارات بلاعوض و تسهیلات بانکی، برنامه‌ریزی شده است در سال آینده ۵۰۰ هکتار به سطح زیرکشت زعفران استان اضافه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر کیفیت مطلوب زعفران تولیدی استان خاطرنشان کرد: زعفران کرمانشاه از نظر کیفیت در زمره محصولات مرغوب کشور قرار دارد و ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید این محصول در استان وجود دارد.

کریمی با اشاره به زمان برداشت زعفران در استان گفت: عملیات برداشت این محصول از اوایل آبان‌ماه آغاز شده است و تا نیمه آذرماه در شهرستان‌های مختلف استان ادامه خواهد داشت.