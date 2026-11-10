\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0635\u06cc\u0631 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0644 \u062c\u0646\u06af \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u062c\u063a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062d\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u060c \u062f\u0633\u062a\u200c\u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u0642\u062a\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc-\u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0635\u062d\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u062f\u060c \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0686\u0627\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062c\u0632 \u06af\u0631\u062f\u0646 \u0646\u0647\u0627\u062f\u0646 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f\u061b \u0648 \u0627\u06cc\u0646\u060c \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0648 \u067e\u0627 \u0632\u062f\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0627\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u0634\u0647\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a.\n \n