امروز در مراسمی با حضور استاندار گیلان و نمایندگان قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، ۴۴ بسته کمک آموزشی و تجهیزات مورد نیاز به ۴۴ مدرسه استثنایی گیلان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در مراسمی که امروز با حضور استاندار گیلان و نمایندگان قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، در مدرسه استثنایی دکتر خزائلی رشت برگزار شد، ۴۴ بسته کمک آموزشی و تجهیزات مورد نیاز به ۴۴ مدرسه استثنایی گیلان اهدا شد.

استاندار گیلان در این مراسم با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در گیلان گفت: یکی از این موارد در اختیار داشتن تجهیزات کمک آموزشی و امکاناتی است که به مدارس استثنایی اهدا می‌شود و تاثیر فراوانی در توسعه و کشف استعداد‌های فرزندان دارای معلولیت دارد.

هادی حق شناس افزود: قرارگاه محرومیت زدایی ارتش برای تهیه این تجهیزات شامل ویلچر، یخچال، اجاق گاز، کوله پشتی و دیگر وسایل کمک آموزشی، ۱۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

نرگس دستیار مدیر کل آموزش و پرورش گیلان هم گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۴۰۰ دانش آموز دارای معلولیت در گیلان در ۴۴ مدرسه استثنایی این استان درحال تحصیل هستند.