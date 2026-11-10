به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در این شب‌ها که آسمان مازندران، بارش نعمت الهی را میزبان است، قطره‌های باران در برابر عظمت دریای حضور مردم مبعوث شده مازندران تعظیم می‌کنند.

قطره‌های حضور ما، دریای خروشان بعثت می‌سازد و قطره‌های باران، نوازشگر روح و جان مردمی است که ۲۵۴ شب را حماسه آفریدند.

به‌راستی این شب‌ها و این حضور مستمر مردم در خیابان‌ها که با ترانه «ای ایران» و چتر و باران همراه است را باید قاب گرفت و به دیوار تاریخ آویخت، تا آیندگان ایرانی و غیرایرانی، تندیس زیبای اینهمه غیرت، شهامت و شهادت را ببینند.

باران انگار، همت و وحدت این مردم را بیش از پیش نمایان می‌کند.