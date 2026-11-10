مراسم اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با حضور مسئولان استانی همدان، فعالان قرآنی و برگزیدگان این رویداد ملی در این شهر آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, مراسم اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، حجت الاسلام و المسلمین علی ملانوری،رئیس ستادهماهنگی کانون های مساجد کشور،جمعی از مسئولان فرهنگی و قرآنی، فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و شرکت‌کنندگان این جشنواره در شهر همدان در حال برگزاری است.

در این مراسم، از گروه‌های برتر قرآنی در بخش‌های خواهران و برادران زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال تجلیل می‌شود.

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با رویکرد تقویت فعالیت‌های گروهی قرآنی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان قرآنی برگزار شد.

در این دوره، گروه‌های راه‌یافته به مرحله کشوری در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند و در پایان، تیم‌های برگزیده چهار بخش مسابقات معرفی شدند.