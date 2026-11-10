به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران از کشف پرونده قتل یک زن ۷۵ ساله مبتلا به آلزایمر خبر داد و گفت: این زن که مدتی قبل از محل سکونتش در محله افسریه مفقود شده بود، توسط یکی از همسایگانش به قتل رسیده است.

وی اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی این زن سالخورده، همکاران ما در اداره پیگیری پرونده‌های فقدانی پلیس آگاهی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی سرنخ‌ها و یافتن محل حضور وی آغاز کردند. در جریان بررسی‌ها، سرنخ‌هایی از اطراف محل سکونت این زن به دست آمد که در نهایت مسیر تحقیقات را به یکی از همسایگان وی رساند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: متهم با اطلاع از ابتلای این زن به بیماری آلزایمر و با سوءاستفاده از شرایط جسمی و ذهنی او، به بهانه کمک، وی را سوار خودروی خود کرده و به منطقه‌ای خارج از شهر تهران برده است.

خدایی ادامه داد: متهم پس از سرقت طلا‌های قابل توجه این زن، او را به قتل رسانده و برای از بین بردن آثار جرم و جلوگیری از شناسایی، جسد وی را در خارج از شهر دفن کرده است. همچنین تلفن همراه و سایر وسایل همراه مقتول را نیز در همان محل دفن کرده بود.

وی با بیان اینکه متهم در جریان تحقیقات پلیسی شناسایی و دستگیر شد، گفت: این فرد در مواجهه با مدارک و مستندات موجود به ارتکاب قتل اعتراف کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره انگیزه متهم از ارتکاب این جنایت تصریح کرد: متهم سابقه خاصی نداشته و انگیزه اصلی او سرقت طلا‌های این زن سالخورده بوده است؛ چراکه از ابتلای وی به آلزایمر و همچنین استفاده او از طلا‌های قابل توجه اطلاع داشت.

خدایی با اشاره به کشفیات این پرونده خاطرنشان کرد: بخشی از طلا‌های مسروقه که متهم آنها را به خودرو و سایر اموال تبدیل کرده بود، کشف شده است. همچنین تلفن همراه مقتول نیز که خانواده برای پیگیری وضعیت و یافتن محل حضور او در اختیارش قرار داده بودند، پیدا شد.

به گفته وی، ارزش طلا‌های سرقت‌شده در این پرونده حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان برآورد شده است.