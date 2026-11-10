مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان گفت: پس از کشورهای عراق و افغانستان، دانشجویان کشور دوست و همسایه، پاکستان، سومین جامعه بزرگ دانشجویان بین‌الملل شاغل به تحصیل در ایران را تشکیل می‌دهند که این امر نشان‌دهنده عمق علایق و پیوندهای مشترک میان دو ملت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان در نشستی مشترک با رایزن علمی و فرهنگی سفارت پاکستان در تهران، پیرامون تقویت روابط علمی دو کشور، تعاملات دانشگاهی و تسهیل تبادل دانشجو به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

دکتر سید محمدباقر جعفری مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، در نشستی مشترک با سرکار فرحت جبین رایزن علمی و فرهنگی سفارت پاکستان در تهران، پیرامون تقویت روابط علمی دو کشور، تعاملات دانشگاهی و تسهیل تبادل دانشجو به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

دکتر جعفری با اشاره به جایگاه ویژه دانشجویان پاکستانی در نظام آموزش عالی ایران، اظهار داشت: پس از کشورهای عراق و افغانستان، دانشجویان کشور دوست و همسایه، پاکستان، سومین جامعه بزرگ دانشجویان بین‌الملل شاغل به تحصیل در ایران را تشکیل می‌دهند که این امر نشان‌دهنده عمق علایق و پیوندهای مشترک میان دو ملت است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گسترده دانشگاه‌های ایران برای پذیرش بیشتر دانشجویان پاکستانی، تصریح کرد: با در نظر گرفتن جایگاه ممتاز و رتبه‌های برجسته نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، همجواری جغرافیایی و مرز خاکی مشترک، اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی و تاریخی و همچنین تناسب و مقرون‌به‌صرفه بودن شهریه‌های تحصیلی، زمینه‌ای بسیار مساعد برای افزایش چشمگیر شمار دانشجویان پاکستانی در مقاطع تحصیلی گوناگون و رشته‌های متنوع علمی فراهم است.

فرحت جبین رایزن علمی و فرهنگی پاکستان، با ابراز خرسندی از حضور در این نشست، از گسترش تعاملات دانشگاهی و همکاری‌های علمی دوجانبه استقبال کرد و به تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام آموزش عالی پاکستان پرداخت.

گفتنی است بررسی مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های دانشجویان پاکستانی در دانشگاه‌های کشور و هم‌اندیشی برای اتخاذ راهکارهای مؤثر و تسهیل‌کننده جهت رفع این موانع، از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود.