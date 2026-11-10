توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و زیرساختی در کنار گسترش پیوند‌های فرهنگی و آموزشی، محور رایزنی‌های هیئت ایرانی و مقام‌های ارمنستان در نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط ایران و ارمنستان در جریان سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ایروان، با تمرکز بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی وارد مرحله تازه‌ای از گفت‌و‌گو‌ها شده است.

در این سفر، افزایش ظرفیت گمرکی و تسهیل صادرات، توسعه همکاری در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفت. همچنین قرار است کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، زمینه پیگیری و اجرای توافق‌های دو کشور را فراهم کنند.

معاون رئیس‌جمهور در دیدار با نخست‌وزیر ارمنستان و معاون او، درباره ۱۵ محور همکاری از جمله زیرساخت، انرژی، تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و فناوری‌های نوین گفت‌و‌گو کرد. این رایزنی‌ها بخشی از برنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ارمنستان است که در قالب نشست‌های دو روزه برگزار می‌شود.

در کنار همکاری‌های اقتصادی، تقویت پیوند‌های فرهنگی و آموزشی نیز از محور‌های مهم این سفر بود. در همین چارچوب، موضوع گسترش آموزش زبان فارسی در مدارس ارمنستان با وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و جوانان این کشور بررسی شد.

یکی از جلوه‌های فرهنگی این سفر، رونمایی از ترجمه ارمنی شاهنامه بود؛ اثری که به گفته مترجم آن، حاصل ۱۰ تا ۱۵ سال تلاش و بخشی از مجموعه ۳۵ کتاب فارسی ترجمه‌شده به زبان ارمنی است. او شاهنامه را اثری مهم در پیوند فرهنگی دو ملت دانست.

همچنین لوریس چکناواریان، هنرمند ایرانی‌ـ‌ارمنی، با اشاره به اجرای اپرای شاهنامه، از نقش این اثر در معرفی فرهنگ ایران سخن گفت؛ اثری که پس از سال‌ها سرانجام در ایران و ارمنستان روی صحنه رفت.

توسعه روابط ایران و ارمنستان تنها به همکاری‌های اقتصادی و تجاری محدود نمی‌شود؛ دو کشور با تکیه بر پیوند‌های تاریخی و فرهنگی، به دنبال گسترش همکاری در حوزه‌های مختلف و تبدیل ظرفیت‌های مشترک به فرصت‌های تازه برای تعامل هستند.