مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به دستگیری چند متخلف زیست‌محیطی گفت: از این متخلفان ۷ قبضه سلاح شکاری و چندین ادوات غیر مجاز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان‌پور اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره کل در یک عملیات مشترک با نیرو‌های یگان پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا دراین منطقه، موفق به کشف و ضبط ۲ دستگاه اره برقی، ۴ قبضه سلاح، ۱۰ تخته تور و ۱۵۰ قطعه ماهی شدند.

وی افزود: در شهرستان معمولان نیز مأموران محیط زیست موفق شدند یک متخلف زیست‌محیطی را پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر کنند که از وی، یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: در شهرستان بروجرد و در محدوده تالاب بیشه‌دالان نیز مأموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل در منطقه، دو شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند که از آنان دو قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی به همراه مقادیری فشنگ و لاشه چهار قطعه اردک سرسبز کشف و ضبط شد.

فرمان‌پور با اشاره به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از حیات وحش استان تصریح کرد: گشت و کنترل شبانه‌روزی نیرو‌های یگان حفاظت در مناطق تحت مدیریت استان با هدف پیشگیری از تخلفات زیست محیطی و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: با متخلفان زیست محیطی برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و پرونده افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.