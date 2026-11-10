در دیدار استاندار آذربایجان‌غربی با رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یک مجموعه بزرگ اقتصادی؛ زمینه‌های همکاری مشترک، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان بررسی شد.

بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و مرز‌ آذربایجان‌غربی

بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و مرز‌ آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با مرتضی اعلمی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این مجموعه بزرگ اقتصادی با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و مرز‌های بین‌المللی، بر ضرورت حضور فعال مجموعه‌های اقتصادی توانمند برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا تأکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این مجموعه بزرگ اقتصادی نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت راهبردی آذربایجان‌غربی، بر بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری با مجموعه‌های اجرایی استان تأکید کرد.

در این نشست زمینه‌های مشارکت در طرح‌های اقتصادی و تولیدی استان و راهکار‌های تقویت تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.