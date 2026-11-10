به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان در آیین آغاز ساخت این مجموعه گفت: ساخت زورخانه‌های متعدد می‌تواند به ترویج و گسترش ورزش زورخانه‌ای و جذب بیشتر جوانان و نوجوانان به این ورزش ملی کمک کند.

ابوذر فردنژاد افزود: زورخانه شهدای زرکار و مجموعه‌های پیرامونی آن از طرح‌های بازآفرینی شهری در محور تاریخی امامزاده سلطان حارث بن موسی بن جعفر (ع) تا بازارچه ثامن است که با مشارکت خیر کاشانی، حاج احمد زرکار، طی دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: این مجموعه شامل گود زورخانه، سالن بدن‌سازی و دیگر امکانات ورزشی است که با معماری سنتی ایرانی ـ اسلامی و استفاده از تجهیزات مدرن ساخته می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان افزود: ساخت این مجموعه علاوه بر کمک به بازآفرینی شهری و حفظ هویت محلات تاریخی، به توسعه ورزش شهرستان و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان کمک می‌کند.