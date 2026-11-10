سفیدپوشی گردنه گدوک و تداوم تردد روان در محورهای فیروزکوه
گردنه گدوک از بامداد امروز با بارش برف کاملاً سفیدپوش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای فیروزکوه گفت: از اولین دقایق بارش، عوامل راهداری در منطقه حاضر شده و با بهکارگیری ماشینآلات، عملیات برفروبی و نمکپاشی سطح جاده را انجام دادند.
هادی اسدی افزود : این بارشها تا ساعاتی پیش ادامه داشته اما اکنون قطع شده است .
وی گفت : تمام محورهای مواصلاتی شهرستان باز و تردد در آنها روان است.
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه از مردم خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و با توجه به احتمال یخبندان در ساعات پایانی روز و کاهش دما، حتماً تجهیزات زمستانی را بهمراه داشته باشند.