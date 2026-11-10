هادی اسدی افزود : این بارش‌ها تا ساعاتی پیش ادامه داشته اما اکنون قطع شده است .

وی گفت : تمام محورهای مواصلاتی شهرستان باز و تردد در آن‌ها روان است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه از مردم خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و با توجه به احتمال یخبندان در ساعات پایانی روز و کاهش دما، حتماً تجهیزات زمستانی را بهمراه داشته باشند.