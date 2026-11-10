حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، با تشریح اقدامات انجام‌شده در قرارگاه ملی مسجد، از شکل‌گیری ساختار‌های راهبری امور مساجد در استان‌ها و شهرستان‌ها خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی این ظرفیت با مجمع خیرین مسجدساز برای توسعه و تجهیز مساجد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری گفت:با شکل‌گیری قرارگاه ملی مسجد و امتداد آن در استان‌ها و شهرستان‌ها، گام مهمی برای ایجاد انسجام، تقسیم مسئولیت‌ها و ساماندهی امور مساجد برداشته شده است و امیدواریم این روند با قوت ادامه پیدا کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر ضرورت توجه به عمران معنوی مساجد تصریح کرد: مسئله مسجد صرفاً به ساخت و ساز محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور امام جماعت، ساماندهی امور داخلی، تقویت فعالیت‌های مردمی و تنظیم ارتباط مسجد با مجموعه‌هایی همچون بسیج و کانون‌های فرهنگی نیز اهمیت دارد. در این زمینه، محوریت باید با امام جماعت باشد و سایر مجموعه‌ها نقش پشتیبان و کمک‌کننده داشته باشند.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به گسترش ساختار‌های راهبری امور مساجد در کشور گفت: امروز در تمامی استان‌ها مراکز رسیدگی به امور مساجد و قرارگاه‌های راهبری استانی شکل گرفته و در سطح شهرستان‌ها نیز دبیران امور مساجد ساماندهی شده‌اند. تاکنون ۴۳۰ دبیر امور مساجد در شهرستان‌های کشور تعیین شده‌اند که این ظرفیت می‌تواند زمینه همکاری مؤثرتر میان مجموعه‌های فعال در حوزه مسجد را فراهم کند.

وی با اشاره به فرصت‌های همکاری میان قرارگاه ملی مسجد و مجمع خیرین مسجدساز خاطرنشان کرد: با شکل‌گیری این ساختارها، امکان شناسایی دقیق‌تر نیاز‌های مساجد، ارتباط میان خیرین و مناطق نیازمند و برنامه‌ریزی هدفمند برای ساخت، تکمیل و تجهیز مساجد فراهم شده است. امیدواریم با همکاری دو مجموعه، اتفاقات مؤثرتری در این حوزه رقم بخورد.

در ادامه این جلسه، مسئول قرارگاه ملی مسجد نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اطلاعات و آمار مساجد کشور، از راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مساجد خبر داد و گفت: این سامانه با ثبت تخصصی موقعیت جغرافیایی مساجد، امکان شناسایی و رصد وضعیت آنها را فراهم کرده است.

وی افزود: اطلاعات مساجد اهل سنت در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان و کردستان نیز در این سامانه ثبت شده و برای تکمیل و اعتبارسنجی اطلاعات، تعاملاتی با سازمان ثبت احوال، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان پست صورت گرفته است. همچنین اطلاعات مربوط به مساجد با همکاری دستگاه‌های مختلف در یک بستر مشترک تجمیع شده است.

مسئول قرارگاه ملی مسجد با اشاره به بررسی وضعیت پراکندگی مساجد در شهر تهران اظهار کرد: در این بررسی، برخی مناطق دارای جمعیت قابل‌توجه، اما فاقد دسترسی مناسب به مسجد شناسایی شده‌اند. این اطلاعات می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای احداث مساجد جدید، به‌ویژه مساجد کوچک، ساده و متناسب با نیاز محلات باشد.

وی همچنین از آمادگی قرارگاه ملی مسجد برای ارائه گزارش تفصیلی اقدامات و ظرفیت‌های موجود به اعضای مجمع خیرین مسجدساز خبر داد و بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه ساخت، تجهیز و ساماندهی مساجد تأکید کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، موضوعات و موانع پیش‌روی مساجد از جمله نداشتن پایان کار ساختمانی و مشکلات ناشی از آن در دریافت خدمات بیمه‌ای مطرح شد. اعضای جلسه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و ساختمانی مساجد، خواستار پیگیری این موضوع از سوی قرارگاه ملی مسجد و دستگاه‌های مسئول شدند.

همچنین پیشنهاد شد ظرفیت‌های سازمان بهزیستی در حوزه محله‌محوری و ارائه خدمات اجتماعی، با فعالیت‌های مسجدمحور پیوند بیشتری پیدا کند تا از امکانات و اعتبارات موجود برای تقویت نقش مساجد در محلات استفاده شود.