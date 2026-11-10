به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در معابر شهر، ماموران انتظامی شهرستان شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار خود قرار دادند. وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سرانجام موفق شدند ۴ نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در چندین عملیاتی غافلگیرانه و منسجم آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد افزود: متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های اولیه به ۲۵ فقره سرقت در معابر اعتراف کردند.