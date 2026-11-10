به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان دمای شهر‌های بستان ۷، شوش و دهدز ۸، ایستگاه صفی آباد دزفول، هویزه و ایستگاه کشاورزی اهواز به ۹ درجه سانتی گراد رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در گتوند به ۱۰ و ایذه، شوشتر، رامشیر، لالی، رامهرمز و هندیجان به ۱۱ درجه سانتی گراد رسید، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته میزان دما در اهواز، آبادان، ماهشهر، حسینیه اندیمشک، شادگان و مسجدسلیمان ۱۲ درجه سانتی گراد ثبت شد.

وی ادامه داد: در این مدت میزان دما در امیدیه و هفتکل ۱۳ و بهبهان و آغاجاری ۱۴ درجه سانتی گراد بوده است.