با خروج سامانه بارشی از استان قزوین، جو طی امروز و فردا نسبتا پایدار است، اما هوای سرد همچنان استقرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، هواشناسی پیش بینی کرد تا طی این مدت وضعیت جوی پایدار و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

از اواخر وقت فردا چهارشنبه تا صبح پنجشنبه با گذر موج حاصل از سامانه بارشی از منطقه، ضمن افزایش ابر، گاهی شاهد بارش باران، پدیده رعد و برق، وزش باد‌های لحظه‌ای شدید و بارش برف در ارتفاعات استان خواهیم بود.

برای این ناپایداری‌های جوی، هشدار سطح زرد صادر شده است.

بامداد امروز کمینه دمای استان از آن ایستگاه آوج بود که به میزان منفی ۴ درجه سلسیوس ثبت شد؛ دما طی این مدت در قزوین صفر درجه بود.

فردا هم انتظار می‌رود دمای هوا در بیشتر مناطق استان صفر و کمتر از صفر ثبت شود.