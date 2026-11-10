شتاب توسعه زیرساخت‌های کیش با افتتاح طرح‌های انرژی، مسکن، ارتباطات و فناوری

شتاب توسعه زیرساخت‌های کیش با افتتاح طرح‌های انرژی، مسکن، ارتباطات و فناوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات ۲۱ طرح با حضور برخط رئیس جمهور در منطقه آزاد کیش، با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در کیش گفت: با مشارکت بخش خصوصی، ۳۸.۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه گازی کیش افزوده شد و ظرفیت تولید آب شیرین نیز با افزایش ۱۰ هزار مترمکعبی، به روزانه ۴۰ هزار مترمکعب رسید.

او افزود: فاز نخست نیروگاه خورشیدی کیش با ظرفیت سه و دو دهم مگاوات وارد مدار شده است و این ظرفیت تا پایان فعالیت دولت به ۲۴ مگاوات خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بهره‌برداری هفت دکل مخابراتی خبر داد و گفت: شش دکل در جزیره کیش و یک دکل در جزیره هندورابی به بهره‌برداری رسیده است که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش مخابراتی منطقه خواهد داشت.

کبیری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو طرح مسکن حمایتی در کیش افزود: طرح‌های مسکن بومیان و مسکن خدمت با هدف تأمین مسکن گروه‌های هدف آغاز شده است. پس از پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی طرح مسکن خدمت، توکن‌های مربوط به آن عرضه خواهد شد و مسکن بومیان نیز در قالب اجاره به شرط تملیک و بر اساس شیوه‌نامه مربوط در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: مرحله نخست طرح مسکن تعاونی حمل‌ونقل عمومی جزیره کیش نیز با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و واحد‌های آن به مشمولان تحویل داده شد.

محمد کبیری، افتتاح نخستین صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد کیش را از دیگر دستاورد‌های این مجموعه برشمرد و گفت: این صندوق با مشارکت بخش خصوصی، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است و امکان ارائه خدمات مالی تا سقف سه هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان جزیره را فراهم می‌کند.

او از بهره‌برداری طرح‌های فعالان صنعتی در حوزه نفت و گاز خبر داد و افزود: فعالان این حوزه، در بخش‌های فراساحلی و خشکی، طرح‌هایی به ارزش حدود ۱۶۵ میلیون دلار را به بهره‌برداری رساندند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افتتاح نخستین مدرسه هتلداری کیش را از دیگر طرح‌های امروز عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی این مجموعه در ارتقای مهارت نیروی انسانی و بهبود کیفیت خدمات هتل‌های جزیره نقش مؤثری خواهد داشت.