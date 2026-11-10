به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این مراسم معنوی، اقشار مختلف مردم از جمله خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جوانان، دانشجویان، روحانیون و مسئولان استانی با گل‌افشانی، سردادن شعار‌های انقلابی و بر دوش گرفتن تابوت‌های شهدا، به مقام شامخ این دلیرمردان گمنام ادای احترام کردند.

حضور گسترده مردم در این آیین، بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت و نشان داد که یاد و نام شهیدان، چراغ راه نسل‌های امروز و فرداست.