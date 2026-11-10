با کاهش دمای هوا و افزایش نیاز به وسایل گرمایشی، مصرف گاز در استان اردبیل ۱۵ درصد افزایش یافته؛ روندی که ضرورت مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه گازرسانی را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معرفت خدابنده، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: با کاهش محسوس دما و بارش برف در اکثر مناطق استان اردبیل مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی و تجاری تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در حالی که روز گذشته مصرف گاز استان به میانگین ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار متر مکعب رسید این رقم با رشد ۱۵ درصدی امروز به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب رسیده است.

خدابنده ضرورت صرفه جویی را به هم استانی‌ها یادآور شد و گفت: اگر در مصرف گاز به ویژه در روز‌های سرد پیش رو دقت لازم انجام نشود قطعی گاز در برخی از مناطق استان دور از دسترس نخواهد بود.

وی افزود: حفظ دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به هم استانی‌ها در واحد‌های مسکونی و تجاری توصیه می‌شود و انتظار می‌رود همه هم‌استانی‌ها در مصرف درست و اصولی گاز مراقبت بیشتری را انجام داده تا شرایط بهتری را شاهد باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از گاز به عنوان سرمایه ملی و پیشران زندگی و تولید یاد کرد و گفت: در شرایط ناترازی افزایش تولید به تنهایی پاسخگو نیست بلکه مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز در کنار رعایت موارد ایمنی بسیار ضروری است.

خدابنده ادامه داد: مدل‌های صرفه جویی فقط کاهش مصرف نیست بلکه در این زمینه شرایط باید به نحوی باشد تا همه با احساس مسئولیت در متعادل نگه داشتن دمای واحد‌های مسکونی خود گام برداشته و با اصلاح تجهیزات و افزایش بهره وری گاز کمکی جدی به تامین نیازمندی کشور انجام دهند.

وی بیان کرد: در کنار این امر ما نیز شناسایی و برخورد قانونی با بیش از ۵۰۰ مورد سرقت و مصرف غیرمجاز گاز را در ماه‌های اخیر انجام دادیم و در کنار آن سعی‌مان بر این است تا تجهیزات و امکانات گاز رسانی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف را نیز مورد بررسی قرار داده تا جلوی هرگونه حوادث و یا مصرف غیرضرور گرفته شود.