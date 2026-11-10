\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u00a0\u0639\u0637\u0631 \u0628\u0648\u06cc \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0648 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u060c \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u06af\u0646\u0628\u062f \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u0631\u0627 \u0639\u0637\u0631\u0622\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0634\u0627\u06cc\u062f \u0645\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0645 \u0646\u0627\u0645 \u0648 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0645\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0645 \u062a\u0627 \u0627\u0628\u062f \u0645\u062f\u06cc\u0648\u0646 \u062e\u0648\u0646 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u0645.\n\n \n\n\u00a0