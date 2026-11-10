رئیس اداره محیط زیست شهرستان جیرفت گفت: یک تیم مخرب شکارکش، با هوشیاری پرسنل محیط زیست جیرفت، در ارتفاعات جبالبارز متلاشی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ عیسی عارف‌کیا رئیس اداره محیط زیست شهرستان جیرفت گفت: یک تیم مخرب شکارکش، با هوشیاری پرسنل محیط زیست جیرفت، در ارتفاعات جبالبارز متلاشی شد.

وی افزود: این تیم متخلف شکار غیر‌مجاز و گوشت‌فروش که تذکرات اداره محیط زیست جیرفت را جدی نگرفته بودند، به دام افتادند.

عارف‌کیا گفت: ساعت۲۰:۳۰ شامگاه جمعه مورخ ۸/۱۵، شکارچیان حرفه‌ای و باسابقه غیر‌مجاز، که به‌طور ماهرانه‌ای اقدام به شکار دو رأس کل وحشی نموده بودند، در حالی‌که در شکارگاه و در تاریکی در حال پوست کندن و سلاخی شکار دوم خود بودند، در دام فرمانده یگان حفاظت محیط زیست جیرفت گرفتار و پس از تنظیم صورتجلسه، راهی بازداشتگاه شدند.

به موجب قانون متخلفین بایست علاوه بر مجازات مربوطه، مبلغ ۱۹۴ میلیون تومان جریمه به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت کنند..