وحید خاقانی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، می‌گوید: انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده کشور، با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۵ آیین‌نامه اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو و با در نظر گرفتن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به عنوان مرجع قیمت‌گذاری گواهی اسقاط، اقدام به کارشناسی جامع قیمت گواهی اسقاط خودروی سواری کرده است. این کارشناسی بر اساس شاخص‌ها و الگو‌های مختلف قیمتی انجام شده و در نهایت، قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر گواهی اسقاط سواری کشف و به صورت رسمی به ستاد نوسازی ناوگان اعلام شده است.

وی گفت: عدد ۱۰۰ میلیون تومان، حتی با واقعیت موجود بازار نیز فاصله دارد و این رقم صرفاً با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و شرایط فعلی کشور و برای جلوگیری از فشار مضاعف بر خودروسازان و مصرف‌کنندگان اعلام شده است. اگر قرار بود قیمت گواهی صرفاً بر مبنای هزینه‌های واقعی و نرخ تورم محاسبه شود، این عدد به‌مراتب بالاتر بود.

خاقانی با تأکید بر اینکه مشوق اصلی و ذی‌نفع واقعی این افزایش قیمت، مالکان خودرو‌های فرسوده هستند و نه مراکز اسقاط، افزود: این تصور که رشد قیمت گواهی، منفعتی برای مراکز اسقاط ایجاد می‌کند، نادرست است و باید این تفکر در دستگاه‌های دولتی اصلاح شود. مراکز اسقاط از این افزایش قیمت، جز نیاز به تأمین سرمایه در گردش بسیار بیشتر و مواجهه با بحران نقدینگی، چیز دیگری عایدشان نمی‌شود. مرکز اسقاط باید پول لاشه را به مالک بپردازد، هزینه‌های اسقاط فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات را تأمین کند و در نهایت با نرخ جدید، سرمایه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر را در چرخه نگه دارد.

وی با بیان اینکه طرف اصلی این افزایش قیمت، مالک خودروی فرسوده است گفت: مالک باید بتواند با پولی که از مرکز اسقاط یا خودروساز دریافت می‌کند، همراه با تسهیلات بانکی یا آورده شخصی خود، یک خودروی مدل بالاتر یا خودروی نو تهیه کند. اگر این منابع به درستی به مالک نرسد، انگیزه اسقاط از بین می‌رود و چرخه نوسازی ناوگان متوقف می‌شود.

خاقانی در تشریح تأثیر این افزایش قیمت بر قیمت خودرو‌های نوشماره افزود: در حال حاضر خودروسازان برای هر خودروی نوشماره، مبلغ ۴۵ میلیون تومان تحت عنوان عوارض شماره‌گذاری موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخت می‌کنند. با اعمال قیمت جدید گواهی اسقاط، این عدد برای هر خودروی نوشماره به ۷۵ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی تنها ۳۰ میلیون تومان افزایش.

وی افزود: نکته مهم‌تر این است که خودروساز این مبلغ را مستقیماً از جیب خود پرداخت نمی‌کند، بلکه آن را از خریداران خودرو‌های نو دریافت می‌کند. بنابراین، افزایش واقعی قیمت خودروی نو برای مصرف‌کننده نهایی، صرفاً همان ۳۰ میلیون تومان است و نه بیشتر. در مقابل این رقم محدود، منافع کلانی شامل رشد اسقاط خودرو‌های فرسوده، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور حاصل می‌شود.

خاقانی تأکید کرد: برای تحقق اهداف قانون هوای پاک و برنامه هفتم توسعه، و رسیدن به اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه در سال باید به سمتی حرکت کنیم که با پرداخت تسهیلات کم‌بهره به مالکان خودرو‌های فرسوده، امکان تبدیل به احسن خودرو برای آنان فراهم شود. بدون حمایت مالی از مالک، حتی بالاترین نرخ گواهی اسقاط هم نمی‌تواند چرخ نوسازی ناوگان را به حرکت درآورد.

بر اساس این گزارش، با اعمال نرخ جدید در سامانه از سوی ستاد نوسازی، مالکان خودرو‌های فرسوده می‌توانند خودرو‌های خود را در طرح‌های جایگزینی با نرخ جدید اسقاط کنند.