با ورود به فصل سرما، دغدغه تأمین سوخت کافی برای ادوات کشاورزی به یکی از چالش‌های اصلی کشاورزان در شهرستان مهاباد تبدیل شده است. در همین زمینه جهاد کشاورزی با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، طرحی هوشمند را برای مدیریت دقیق‌تر و عادلانه تخصیص سوخت کلید زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،کشاورزان منطقه همواره با مشکل عدم تناسب بین میزان کارکرد ادوات و سهمیه سوخت مواجه بوده‌اند. در طرح‌های پیشین، سهمیه سوخت هر وسیله کشاورزی بر اساس نوع دستگاه و بدون توجه به میزان کارکرد واقعی، توان و حجم کارکرد آن تعیین می‌شد. این موضوع باعث می‌شد کشاورزانی که دارای زمین‌های وسیع‌تر هستند یا به صورت پیمانی و با حجم کار بالا فعالیت می‌کنند، با کمبود شدید سوخت مواجه شوند.

برای رفع این نابرابری، جهاد کشاورزی مهاباد طرحی را طراحی کرده است که در آن، میزان مصرف سوخت بر اساس «کارکرد واقعی» ادوات تعیین می‌شود. بر اساس این طرح، با نصب تجهیزات هوشمند و سامانه‌های جی‌پی‌اس (GPS) بر روی ادوات کشاورزی، میزان فعالیت هر دستگاه پایش شده و سهمیه سوخت دقیقاً متناسب با میزان کارکرد آن اختصاص می‌یابد.

رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد، در این زمینه گفت: در طرح جدید، با استفاده از سامانه‌های هوشمند، امکان مدیریت دقیق مصرف سوخت فراهم می‌شود. این روش باعث می‌شود که عدالت در توزیع سهمیه برقرار شده و کشاورزان پرکار دچار مشکل نشوند.

طبق اعلام مسئولان جهاد کشاورزی مهاباد، اجرای این طرح در مراحل زیر انجام می‌شود:

ثبت‌نام: کشاورزان باید برای ثبت‌نام در این طرح به کارشناسان جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

مرحله نخست: در گام اول، فرآیند نام‌نویسی و شناسایی ادوات انجام خواهد شد.

هزینه نصب: هزینه نصب تجهیزات هوشمند و سامانه‌های پایش بر روی هر دستگاه، ۳۳ میلیون تومان برآورد شده است.

با توجه به اینکه در فصل پاییز، نیاز به استفاده از ادوات کشاورزی به‌شدت افزایش می‌یابد، اجرای این طرح می‌تواند از بحران سوخت جلوگیری کرده و با پایش دقیق میزان کارکرد، از هدررفت منابع انرژی جلوگیری کند. این اقدام در نهایت منجر به مدیریت بهتر منابع و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی شهرستان مهاباد می شود.