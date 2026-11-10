رئیس جمهور در پیامی به پنجمین همایش ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در تولید و دسترسی به علم و فناوری؛ تحریم، تهدید و ترور دانشمندان و مراکز پژوهشی را از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های آپارتاید علمی دانست و خواستار تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور به پنجمین همایش ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی که توسط داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

علم از بنیادی‌ترین سرمایه‌های مشترک بشری و از مهمترین پایه‌های پیشرفت و توسعه جوامع انسانی است دستاورد‌های علمی و فناورانه هنگامی میتواند در خدمت انسان و ارتقای کیفیت زندگی جوامع قرار گیرد که بر اصولی، چون مسئولیت پذیری اخلاقی، همکاری بین المللی و دسترسی منصفانه همگان به فرصت‌های تولید و بهره مندی از دانش استوار باشد.

از این، منظر عدالت علمی نه تنها از الزامات توسعه پایدار بلکه از ارکان بنیادین صلح عادلانه و امنیت انسانی در جهان است.

امروز، با وجود پیوند روزافزون سرنوشت ملت‌ها از رهگذر علم و فناوری همچنان نابرابری در دسترسی به منابع علمی زیر ساخت‌های پژوهشی فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های مشارکت در تولید دانش وجود دارد.

آپارتاید علمی و فناوری، صرفاً به معنای محروم سازی برخی ملت‌ها از امکانات و دستاورد‌های علمی نیست بلکه هرگونه بهره گیری تبعیض آمیز از علم، فناوری و ظرفیت‌های پژوهشی برای ایجاد انحصار وابستگی و نابرابری میان کشور‌ها را نیز در بر میگیرد. چنین رویکردی با ماهیت فرامرزی علم و اصول اخلاق علمی در تعارض است. علم نباید ابزار سلطه و برتری جویی، باشد بلکه باید در خدمت حل مسائل انسانی کاهش شکاف‌های توسعه‌ای، ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و تفاهم میان ملت‌ها قرار گیرد.

از نگران کننده‌ترین جلوه‌های آپارتاید، علمی، تحریم تهدید و ترور دانشمندان، پژوهشگران و مراکز علمی و تحقیقاتی است شهادت جمعی از دانشمندان کشور ما در جریان جنگ‌های تحمیلی، اخیر ضرورت صیانت از امنیت دانشمندان و حفاظت از محیط‌های علمی و پژوهشی را به مسئله‌ای مهم در عرصه بین المللی تبدیل کرد. دانشمند، صرف نظر از، ملیت مذهب و جغرافیای، سیاسی سرمایه‌ای متعلق به جامعه بشری است و تعرض به جان و امنیت، آنان لطمه‌ای به میراث علمی و ظرفیت پیشرفت بشریت محسوب میشود.

جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی خود همواره بر توسعه همکاری‌های بین المللی تبادل دانش و فناوری و بهره مندی عادلانه ملت‌ها از دستاورد‌های علمی تأکید داشته است تجربه کشور ما نشان داده است محدودیت‌های خارجی نمیتوانند اراده یک ملت برای دانش اندوزی نوآوری و مشارکت در تولید علم را از میان ببرند با این حال پیشرفت علمی پایدار نیازمند تعامل سازنده و رفع موانع غیر عادلانه در نظام بین المللی علم و فناوری است.

ما بر این باوریم که صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست و عدالت جهانی نیز بدون عدالت در تولید دسترسی و بهره مندی از علم و فناوری تحقق نخواهد یافت.

برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی؛ برای عدالت علم و فناوری در نظم نوین جهانی به همت مجمع جهانی صلح اسلامی و با مشارکت دانشگاه‌ها

مراکز علمی کشور، اقدامی ارزشمند در مسیر گسترش گفت و گوی علمی و طرح این ضرورت جهانی است؛ و امیدوارم این کنفرانس با بهره گیری از دیدگاه‌ها و تجارب اندیشمندان و صاحب نظران داخلی و بین المللی ضمن تبیین ابعاد مختلف آپارتاید، علمی زمینه ساز ارائه راهکار‌های، عملی تقویت ائتلاف‌های علمی فراملی و شکل گیری سازو کار‌های مؤثر برای تحقق عدالت علم و فناوری باشد.

در پایان ضمن پاسداشت همه مجاهدان راه علم و، روشنایی یاد و مقام والای دانشمندان شهید را ارج مینهم و از برگزار کنندگان، استادان پژوهشگران اندیشمندان و شرکت کنندگان این

رویداد علمی قدردانی می. کنم توفیق همگان را در مسیر گسترش دانش، تحقق عدالت علمی و استقرار صلحی پایدار و عادلانه برای همه ملت‌ها از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران