رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند ۵ نفر پولشویی با مبلغی بیش از ۳۸ میلیارد ریال در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سیدمهدی عمران‌فر رئیس پلیس فتا استان گفت: چند شهروند یاسوجی در خصوص مسدودی حساب‌شان از طرف پلیس فتا سایر استان‌ها پس از فروش کالا‌های قیمتی از طریق فضای مجازی، به مرکز پلیس مراجعه کردند.

سیدمهدی عمران‌فر افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط کارشناسان پلیس فتا استان پنج نفر از کلاهبرداران که در استان فعالیت داشتند شناسائی و در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

وی از شهروندان خواست؛ اگر قصد فروش کالا در فضای مجازی را دارند مراقب افراد کلاهبردار باشند چراکه در صورت بی‌احتیاطی، هم کالای خود را ازدست می‌دهند و هم باید پول کلاهبرداری شده از دیگران را پس بدهند.

رئیس پلیس فتای استان گفت: مجرمان سایبری برای اینکه از خود ردپایی بجا نگذارند از افراد پولشو استفاده می‌کنند و وجوه سرقتی از حساب دیگران را به حساب فروشندگان کالا خصوصا زیورآلات انتقال می‌دهند و موجب مسدودی حساب شهروندان می‌شوند.