۲۵۴شب حضور پیوسته مردم ایلام، تصویری را که واشنگتن از فروپاشی سریع ایران ساخته بود، در ذهن ناظران جهانی مخدوش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دشمن، سناریوی دیگری برای ایران نوشته بود؛ خیابان‌های خالی و مردمی که به گمان آنان، با فشار و تهدید به سمت اهداف آمریکا حرکت می‌کنند.

پس از ۲۵۴ شب، حضور مردم به یکی از پرتکرارترین سوژه‌های تحلیل رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. خانواده‌ها هر شب همراه با فرزندانشان به خیابان می‌آیند.

آنچه دشمن را بیش از هر چیز غافلگیر کرد، نه تعداد حاضران در یک شب، بلکه تداوم آن در ۲۵۴ شب بود.