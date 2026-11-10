معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت کوروش زارعی، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، را تسلیت گفت و از خدمات و تلاش‌های ارزشمندش در عرصه هنر‌های نمایشی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت کوروش زارعی، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، را تسلیت گفت و از خدمات و تلاش‌های ارزشمندش در عرصه هنر‌های نمایشی تجلیل کرد.

متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند متعهد و پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون کشور، زنده‌یاد کوروش زارعی، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

آن مرحوم از چهره‌های اثرگذار هنر‌های نمایشی کشور بود که با اعتقاد راسخ به ظرفیت هنر در ترویج ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی، بخش مهمی از عمر خویش را در مسیر اعتلای تئاتر دینی و انقلابی و گسترش فرهنگ و معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) سپری کرد.

خدمات ارزشمند ایشان در عرصه مدیریت فرهنگی، حمایت از هنرمندان جوان و گسترش تئاتر مردمی و آیینی، در کنار پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ثبات قدم در مسیر باور‌ها و ارزش‌های خویش، از جلوه‌های برجسته کارنامه هنری و فرهنگی آن فقید سعید بود که شایسته تکریم و قدردانی است.

اینجانب درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگی و هنری کشور، به‌ویژه خانواده بزرگ تئاتر و همکاران آن مرحوم در حوزه هنری انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.