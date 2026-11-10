نشست دبیران ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر استان و شهرستان‌های یزد با هدف تقویت هماهنگی، ارتقای مهارت‌ها و بررسی اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی، به میزبانی شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان یزد، در نشست دبیران ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر استان و شهرستان‌های یزد، از برگزاری کارگاه‌های مهارتی یک‌روزه و تبادل نظر دبیران ستاد‌های شهرستانی برای هماهنگی بیشتر فعالیت‌ها و تقویت هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی‌نیا، افزود: هم‌زمان با این نشست، جلسه اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان میبد نیز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام مهدی‌نیا با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای برگزاری فصلی این نشست‌ها گفت: مقرر شد موضوعات فرهنگی و اجتماعی پس از بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی، در قالب طرح‌های اجرایی دنبال شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان یزد تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، تقویت هماهنگی میان ستاد‌های شهرستانی و تبدیل برنامه‌های فرهنگی به اقدامات عملی و اثرگذار با هدف ایجاد تحول محسوس در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.