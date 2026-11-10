معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد کشور، از برنامه‌ریزی برای توسعه مسیر‌های مشترک گردشگری، تور‌های ترکیبی و کریدور‌های گردشگری فرامرزی با کشور‌های عضو اکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آیین افتتاح این رویداد بین‌المللی، با تأکید بر ظرفیت کشور‌های عضو اکو برای شکل‌دهی به مقصدی مشترک و قدرتمند در حوزه گردشگری اظهار داشت: اشتراکات تاریخی، تمدنی، فرهنگی و جغرافیایی کشور‌های منطقه، فرصت کم‌نظیری برای توسعه همکاری‌های گردشگری و تقویت همگرایی منطقه‌ای فراهم کرده است.

میثم صفرزاده با اشاره به ظرفیت‌های متنوع مناطق آزاد ایران افزود: مناطق آزاد کشور، از سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان تا مناطق مرزی شمال، شمال‌غرب و شرق، از مزیت‌های منحصر‌به‌فرد طبیعی، فرهنگی و تاریخی برخوردارند و می‌توانند به کانون‌های تعامل فرهنگی، توسعه گردشگری بین‌المللی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شوند.

صفرزاده با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کیش، قشم، چابهار، ارس و سایر مناطق آزاد کشور تصریح کرد: هدف‌گذاری دبیرخانه، تبدیل مناطق آزاد ایران به پایگاه‌های عملیاتی همکاری‌های گردشگری با کشور‌های همسایه و اعضای اکو و فراهم‌سازی زمینه شکل‌گیری مسیر‌های مشترک گردشگری، تور‌های ترکیبی و کریدور‌های گردشگری فرامرزی است.

وی، تدوین و نهایی‌سازی «نقشه راه توسعه گردشگری مناطق آزاد» را از اقدامات راهبردی این دبیرخانه برشمرد و گفت: این نقشه راه با هدف شناسایی مزیت‌های رقابتی مناطق، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، شناسایی بازار‌های هدف و تعریف فرصت‌های همکاری بین‌المللی در حال تدوین است تا مسیر توسعه گردشگری مناطق آزاد از اقدامات پراکنده به سمت برنامه‌ریزی هدفمند و متناسب با ظرفیت‌های اختصاصی هر منطقه هدایت شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین گردشگری خانواده‌محور، توسعه زیرساخت‌های تفریحی و فرهنگی، ارتقای کیفیت تجربه سفر و افزایش مشارکت جوامع محلی در اقتصاد گردشگری را از اولویت‌های رویکرد جدید دبیرخانه عنوان کرد و افزود: توسعه گردشگری زمانی به پایداری اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود که آثار و منافع آن در زندگی مردم و جوامع محلی ملموس و قابل مشاهده باشد.

صفرزاده با اشاره به نقش رویدادمحوری در توسعه و رونق مقاصد گردشگری خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ها، هفته‌های فرهنگی، رویداد‌های ورزشی، هنری و دریایی می‌تواند ضمن معرفی ظرفیت‌های مناطق آزاد، به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق کسب‌وکار‌های محلی و تقویت نشاط اجتماعی کمک کند.

وی همچنین از برنامه دبیرخانه برای ایجاد «اتاق مشورتی و گفتمانی گردشگری مناطق آزاد» با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، متخصصان و فعالان بخش خصوصی خبر داد و این مجموعه را بستری برای تقویت تعاملات تخصصی، تبادل تجربیات و تدوین راهکار‌های علمی و اجرایی در مسیر توسعه گردشگری دانست.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان، با تأکید بر ضرورت عبور از همکاری‌های صرفاً گفت‌وگومحور و حرکت به سمت اقدامات اجرایی مشترک میان کشور‌های عضو اکو اظهار داشت: آینده گردشگری منطقه در گرو همکاری‌های مؤثر، تسهیل سفر، تبادل تجربه، پیوند میان مقاصد گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک است. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد کشور، از شکل‌گیری و توسعه این همکاری‌ها حمایت کند.