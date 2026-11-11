به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بویین میاندشت گفت: این گروه شامل ایتام ۷ شهرستان غربی استان ازجمله بویین میاندشت، فریدن، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، گلپایگان و نجف آباد بودند.

سعید اصلانی افزود: این سفر زیارتی ۷ روزه با هدف تعمیق باور‌ها و آموزه‌های دینی و بهره‌مندی فرزندان تحت حمایت از فضای معنوی عتبات عالیات است و همه افرادی که به این سفرمعنوی اعزام شدند زائر اولی هستند.